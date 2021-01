Minder positieve testen in 281 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Meeste besmettingen in Bunschoten

Voor de vijfde week op een rij is gemeente Bunschoten de grootste coronabrandhaard van Nederland. Hier werden afgelopen week 924 positieve testen per 100.000 inwoners gemeld. Na Bunschoten werden in verhouding de meeste positieve testen gemeld in Losser (899), Staphorst (828) en Twenterand (809).

In totaal steeg het aantal nieuwe positieve testen in 354 Nederlandse gemeenten. In deze gemeenten werd de afgelopen week minimaal één positieve test gemeld. Schiermonnikoog is de enige gemeente die afgelopen week coronavrij is gebleven. Vorige week was dit nog Vlieland, maar hier werden deze week 5 positieve testen gemeld.