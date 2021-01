Engelse kinderen gewoon naar school ondanks groeiende zorgen

Ook basisschoolleerlingen in Engeland hebben vandaag de eerste schooldag na de vakantie. Miljoenen kinderen krijgen niet thuis les, zoals bij ons, maar gewoon in de klas. Premier Johnson drukt ouders op het hart dat het veilig is, maar de onrust groeit.

Het aantal infecties in het Verenigd Koninkrijk neemt nog altijd zorgwekkend toe, met dagelijks ruim 50.000 nieuwe besmettingen. In de grootste brandhaarden zijn winkels en horeca daarom gesloten, maar de scholen mogen van de regering gewoon van start. "Ik begrijp mensen hun zorgen, maar ik denk zonder twijfel dat scholen veilig zijn en onderwijs een topprioriteit is", zei Johnson zondag. In Engeland beginnen eerst de basisscholen, de middelbare scholen volgen een week later. Dan openen ook de meeste scholen in Schotland en Wales. Verschil per regio Maar typerend voor de Britse aanpak van het virus, verschilt het beleid ook nu per regio. In plaatsen met veel besmettingen zoals Londen, Kent en Essex, blijven scholen uit voorzorg toch twee weken langer dicht. Ook noordelijker, in de regio Birmingham, besluit een groeiend aantal scholen vandaag om niet open te gaan, met steun van de gemeente. Het aantal positieve tests De roep om een nationale schoolsluiting klinkt intussen steeds luider. De grootste Britse lerarenvakbond stelt dat docenten thuis kunnen blijven, omdat ze niet meer veilig zouden kunnen werken. 'Docenten doodsbang' De nieuwe Britse variant, die zich vermoedelijk sneller verspreidt, speelt een grote rol. De vakbond zegt van tienduizenden docenten bezorgde berichten te hebben ontvangen. "Docenten willen naar school. Het is tenslotte veel makkelijker om klassikaal les te geven. Maar ze zijn doodsbang. Ze willen wel veilig blijven", zei vakbondsdirecteur Mary Bousted. Lees ook: Gáán we weer: kerstvakantie voorbij, 'thuisschool' weer open De Britse minister van Gezondheid, Matt Hancock, probeerde ouders vanochtend gerust te stellen, door te zeggen dat kinderen vrijwel niet ziek worden van het virus, ook niet door de nieuwe variant. "Docenten lopen niet meer risico dan andere cruciale beroepen", voegt een viroloog toe. Strenger beleid Desondanks worden verdere schoolsluitingen, en een algehele nationale lockdown, niet uitgesloten. Johnson stelt dat deze week hoe dan ook strengere maatregelen zullen volgen. Om wat voor acties het gaat is nog niet bekend. De regering kan nieuwe beleid 'binnen 24 uur' invoeren, zei minister Hancock vanochtend.