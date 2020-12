Daling positieve testen in 272 gemeenten, situatie in 315 nog altijd zeer ernstig

Het aantal nieuwe positieve coronatesten is landelijk gezien flink lager dan een week terug. Volgens het RIVM zou dat een effect kunnen zijn van de lockdownmaatregelen, maar tegelijkertijd zouden de feestdagen ervoor kunnen hebben gezorgd dat minder mensen zich lieten testen.

Amsterdam: 1000 positieve gevallen minder

Feit is dat de landelijke dalende trend deze week in 272 gemeenten is terug te zien. Zo telde de gemeente Amsterdam maar liefst 1000 positieve testen minder. In Rotterdam en Den Haag waren het er 500 minder.

Ondanks de daling in veel gemeenten geldt voor 315 van de 355 gemeenten nog altijd het hoogste risiconiveau van zeer ernstig. Dit is het geval als in een week tijd meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners worden gemeld.

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve testen verdeeld zijn over het land. Zoek op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken.

Gemelde positieve testen 23-29 december