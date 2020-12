Bijna overal nieuwe besmettingen, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Overal risiconiveau ‘zeer ernstig’

De landelijke stijging is ook terug in te zien in de verschillende veiligheidsregio's. Sinds deze week vallen alle 25 veilligheidsregio's binnen het hoogste risiconiveau, het niveau ‘zeer ernstig’. Dit risiconiveau geldt als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week worden gemeld. In alle regio's steeg afgelopen week het gemelde aantal positieve testen.

Ondanks het feit dat alle regio's nu binnen het hoogste risiconiveau vallen blijven er onderling grote verschillen. De regio met naar verhouding de meeste nieuwe besmettingen is Limburg-Noord. Hier werden de afgelopen week 751 nieuw besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. De regio Fryslân werd het minst hard getroffen. Hier werden afgelopen week 275 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.