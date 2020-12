Navalny ontlokt bekentenis over eigen vergiftiging: 'Het zat in de onderbroek'

Het gesprek gaat over de manier waarop Navalny is vergiftigd. Het extreem giftige novitsjok zat volgens Koedrjavtsev in de 'onderbroek' van Navalny. "Het zat in de binnenkant, bij het kruis", antwoordde de agent. Door zweet zou het middel snel in het lichaam worden opgenomen.

Navalny werd vervolgens ernstig ziek tijdens een vlucht vanuit het Siberische Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte kort daarna een noodlanding in Omsk en Navalny werd met spoed naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Daarna kon hij terecht in een ziekenhuis in Berlijn, waar Duitse artsen vaststelden dat het inderdaad om een vergiftiging met novitsjok ging.