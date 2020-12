Vrees voor lege schappen in Groot-Brittannië nu grenzen dicht zijn

Britse transportbedrijven hebben het over 'een ramp'. Er zijn al lange files voor de havens van Kent en Dover, na het besluit van Frankrijk om sinds middernacht alle Britse passagiers voor zeker 48 uur te weren.

In de Britse havens was het de afgelopen weken al flink drukker dan normaal, vanwege de brexit-overgangsperiode die op 1 januari verstrijkt. Het ging de laatste tijd in Dover om zo'n 10.000 vrachtwagens per dag. Frankrijk staat nu enkel Britse goederen toe als die zonder begeleiding worden vervoerd, die vervolgens moeten worden overgenomen door een transportbedrijf op het vasteland. Er wordt, ook in Europa, met spoed gezocht naar een betere oplossing.

Zorgen om aanvoer levensmiddelen

Andersom kunnen goederen, zoals levensmiddelen, nog wel naar Groot-Brittannië, maar de vrees is dat de aanvoer ernstig zal afnemen. Chauffeurs weten niet zeker of ze na hun reis weer kunnen terugkeren naar het vasteland. Transport en Logistiek Nederland raadt chauffeurs aan om de actuele informatie goed te volgen.