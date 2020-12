Britse veerboten met passagiers niet meer welkom in Nederland

Nederland gaat helemaal dicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Nadat vanmorgen de luchthavens sloten voor Britten, gaan vanavond ook de havens dicht voor veerboten. Verder in dit liveblog: het RIVM meldt over het afgelopen etmaal 13.066 nieuwe vastgestelde besmettingen. Dat zijn er 798 meer dan gisteren. En ondanks de lockdown en de dringende oproep het geloof thuis te belijden, kwamen in Barneveld vanochtend toch honderden gelovigen bijeen.

De hoofdpunten: Nederland en België voeren vliegverbod in vanuit Verenigd Koninkrijk, nu daar een besmettelijkere variant van het coronavirus is opgedoken.

De politie zegt zich op oudejaarsavond te richten op excessen. "We gaan niet op elke hoek van de straat kijken of de ene buurman te dicht bij de andere staat."

Bijna overal zijn meer besmettingen: zoek jouw gemeente