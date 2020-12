Eerdere vaccinaties laten zien: aantal ernstige bijwerkingen laag

Mexicaanse griepvaccin

Als je verder kijkt dan de afgelopen vijf jaar, vind je een ander voorbeeld. In 2009 werd het middel Pandemrix gebruikt tegen de Mexicaanse griep. Dat vaccin is via een versnelde procedure, net als nu bij de coronavaccins, toegelaten tot de markt.

Volgens het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) hebben naar schatting 320 mensen in tien EU-landen de slaapziekte narcolepsie gekregen, na in totaal 31 miljoen vaccinaties. In Nederland hebben een half miljoen kinderen onder de 5 jaar het middel gekregen en tien daarvan hebben narcolepsie opgelopen, zegt Miriam Sturkenboom, hoogleraar pharmacoepidemiology van het UMC Utrecht.

"Dat is eigenlijk heel weinig, hoewel narcolepsie een akelige ziekte is", zegt Sturkenboom. "Toch is het aantal ernstige bijwerkingen een stuk lager dan bijvoorbeeld bij ibuprofen tegen hoofdpijn of menstruatiepijn. Dan praat je over 3 ernstige bijwerkingen op de 10.000 gevallen, zoals maagbloedingen." Sturkenboom geeft leiding aan een Europees project Access dat mogelijke en onverwachte bijwerkingen van de coronavaccins in beeld moet brengen.

Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) zegt dat er nooit een verband tussen narcolepsie en het Pandemrix-vaccin is aangetoond. Maar daar zijn de wetenschappers het onderling nog niet over met elkaar eens. Het middel is in ieder geval uit voorzorg van de markt gehaald, zegt het CBG.