Bijna overal meer besmettingen: zoek jouw gemeente

Stijging in alle veiligheidsregio’s

Net zoals vorige week zien we de stijging ook terug in de cijfers van de verschillende veiligheidsregio's. In alle 25 veiligheidsregio’s is afgelopen week het aantal positieve testen gestegen. Bijna alle regio’s vallen nu binnen het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dit risiconiveau geldt als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week worden gemeld.

De minste besmettingen werden gemeld in regio Fryslân. Hier werden de afgelopen week 185 nieuwe besmettingen per 100.00 inwoners gemeld. Het kabinet wil graag terug naar het niveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week. Op dit moment zit nog geen enkele veiligheidsregio in de buurt van deze grens.

Landelijk gezien is het aantal afgenomen testen deze week ook gestegen. Sinds 1 december kunnen namelijk ook mensen zonder klachten zich laten testen. Dit kan een van de redenen zijn dat het aantal besmettingen stijgt.