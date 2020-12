Kamer wil hardere aanpak spionage: '4 jaar cel en registratieplicht'

"Je ziet dat conflicten steeds minder op het slagveld worden uitgevochten en steeds vaker digitaal en online, en dus ook via spionage", zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

"Wie 'in vreemde krijgsdienst treedt', voor een vreemd leger gaat werken, is strafbaar. Maar voor een vreemde spionagedienst is het niet strafbaar." Voorbeelden zijn volgens Van Wijngaarden 'China dat hier bedrijfsgeheimen probeert te stelen en Rusland dat twijfel probeert te zaaien over MH17'.

Strafbaarstelling onderzoeken

Minister Ollongren kondigde al om een strafbaarstelling te onderzoeken, want dat is ook een grote wens van de AIVD. Het moet om minimaal 4 jaar cel gaan, vindt de VVD. "Bij een celstraf van 4 jaar is ook voorlopige hechtenis mogelijk en kun je voorkomen dat mensen vluchten", aldus Van Wijngaarden. Het VVD-voorstel krijgt steun van D66.