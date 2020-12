Zorgen over hamsteren van vaccins: 'Arme landen staan achteraan'

Hij hoopt dat de Europese Unie tot inkeer komt, als er volgende week opnieuw over wordt gestemd. De EU stelt dat het patentrecht de medische wereld juist motiveert om verder onderzoek te verrichten.

"Het moet allemaal veel transparanter", vervolgt Esmé Berkhout van Oxfam. "Ze zeggen dat er onvoldoende capaciteit is, maar we weten niet met hoeveel fabrikanten er contracten zijn afgesloten. Dat overzicht ontbreekt nu."

Ook in de prijsopbouw van vaccins willen de hulporganisaties meer inzicht. "Dat is het minste wat je kunt verwachten als er miljarden aan subsidies zijn verstrekt", zegt Hendriks. "AstraZeneca zegt hun vaccins voor de kostprijs te zullen verkopen en dat juichen we toe, maar we kunnen het niet controleren."

Hoe doe je dat in Syrië of Libanon?

Ook al neemt de capaciteit toe, dan nog zijn er genoeg zaken om je zorgen om te maken, zegt Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens. "Denk aan een land als Jemen. Het is nu al moeilijk om daar bestaande medicijnen naar toe te krijgen. Of Libië en Syrië, wie gaat daar de verantwoordelijkheid nemen en hoe krijg je daar de vaccins verdeeld? Alleen al in de Syrische provincie Idlib wonen twee miljoen mensen. Die gaan niet gevaccineerd worden door het regime in Damascus. En wie gaat er miljoenen vaccins leveren aan rebellen en jihadisten?"

Niet alleen gewapende conflicten zitten de vaccinverspreiding in de weg, ook corruptie is een groot probleem. "Je moet je afvragen of dat goed komt in een land als Libanon."