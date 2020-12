'Gewicht spullen voor mensen nu zwaarder dan alle levende natuur'

Volgens het onderzoek, dat in Nature is gepubliceerd, wordt er voor één mens per week diens gewicht in consumptiematerialen geproduceerd. Je moet dan denken aan: beton, bakstenen, asfalt en dus ook plastic.

Antropogene massa

Het team geleid keek naar de periode van 1900 tot nu. Voor hun berekeningen gebruikten ze de zogenoemde antropogene massa; dat is het gewicht van objecten die door mensen zijn gemaakt. Afval valt daar niet onder. Het overgrote deel van de totale biomassa bestaat uit planten en struiken.