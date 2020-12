Notitie Economische Zaken: opening horeca leidt tot minder besmettingen

Discussie in kabinet

"Deze notitie laat zien dat ook in het kabinet de discussie over de horeca volop wordt gevoerd", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Je hoort frustratie over de eindeloze horecasluiting. Dit wordt vanmiddag bediscussieerd in het kabinet. De vraag is of Rutte en De Jonge vanavond op de een of andere manier iets van perspectief kunnen geven aan de horeca: misschien een concrete datum of een concreet besmettingsniveau waarop de horeca wel open kan."