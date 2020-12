Verkiezingen Venezuela: 'Wie niet stemt krijgt geen eten'

Over de verkiezingen kunnen we kort zijn: die zijn zo ingericht dat er maar een kan winnen: Nicolás Maduro. De Europese Unie en de VS spreken van frauduleuze pogingen van Maduro om aan de macht te blijven, en sturen uit protest geen waarnemers. Op het stembiljet staan vooral Maduro-gezinde partijen. Van andere partijen is het bestuur vervangen door Maduro-aanhangers.

Boycot

Guaidó is voorzitter van het parlement. Hij kan niet winnen, want hij doet niet mee. "De verkiezingen worden door de oppositie grotendeels geboycot", zegt correspondent Latijns-Amerika Sandra Korstjens. "Veel mensen zullen inderdaad thuisblijven. Ook omdat ze niet geloven dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Niet zo vreemd, want Maduro heeft de kiescommissie en het hooggerechtshof in zijn zak."