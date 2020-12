Artsen sturen brandbrief: 'MRI-scan bij borstkankeronderzoek redt levens'

Een aanvullende MRI is 'potentieel levensreddend voor de betrokken Nederlandse vrouwen', schrijft de Nederlandse Vereniging voor Radiologie in een kritische brief aan de staatssecretaris.

Verbazing

Dat een hele beroepsgroep zich niet kan vinden in een advies van de Gezondheidsraad komt niet vaak voor. "Ik heb met grote verbazing het advies van de raad gelezen", zegt Ruud Pijnappel, radioloog en directeur van het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB). Dat is de organisatie die de jaarlijkse screening organisatie.

"Jarenlang hebben we tegen deze groep vrouwen moeten zeggen dat we niets voor ze kunnen doen. Nu is uit onderzoek gebleken dat er wel een manier is om ze te helpen, maar adviseert de raad het niet te implementeren. Het kan nu wel, maar het mag niet gebruikt worden. Daar zetten wij ons als radiologen tegen af."