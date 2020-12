Zoveel mensen testten er tijdens de tweede golf in jouw gemeente positief op corona

RTL Nieuws heeft de cijfers van het RIVM over de afgelopen twee maanden per gemeente op een rij gezet. Tussen 1 oktober en 1 december vonden in verhouding de meeste besmettingen plaats in de gemeente Bunschoten.

In Bunschoten is 4,9 procent van de inwoners de afgelopen twee maanden positief getest op het coronavirus. Dit betekent dat hier 1 op de 21 inwoners besmet is geraakt. Dat staat gelijk aan meerdere besmettingen per straat, school of kerk. Na Bunschoten raakte in Urk (4,8 procent) en Tubbergen (4,6 procent) de meeste inwoners besmet.

Op de kaart hieronder is per gemeente het percentage inwoners dat de afgelopen twee maanden positief is getest te zien. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken

1 oktober - 1 december