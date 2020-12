VVD: elke 18-jarige een dagje naar de militaire kazerne

De laatste jaren kampt defensie met grote personeelstekorten en heeft duizenden vacatures. "Dit kan jongeren enthousiasmeren om als reservist of voltijdsmilitair bij defensie aan de slag te gaan."

Van den Bosch hoopt ook mensen te interesseren voor defensie die nu nog ondervertegenwoordigd zijn bij de krijgsmacht. "Op die manier kunnen we ook een slag slaan op het gebied van diversiteit. Zo zou het mooi zijn als meer vrouwen zich melden bij defensie en ook onder allochtone jongeren in de steden is er nog veel te winnen."