Grote verschillen in coronabesmettingen per gemeente: daling niet overal zichtbaar

Minste besmettingen in Noord-Nederland

Als we inzoomen op de verschillende veiligheidsregio's zien we ook hier regionale verschillen. In de meest noordelijke regio’s van ons land zijn, net zoals vorige week, deze week de minste besmettingen gemeld. De regio met naar verhouding het laagste aantal nieuwe besmettingen is Friesland. Hier werden de afgelopen week 103 nieuw besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.

In 3 van de 25 veiligheidsregio's die Nederland telt was er sprake van een stijging. In de regio's Kennemerland, Limburg-Zuid en IJsselland zijn deze week meer besmettingen dan vorige week. Dit is minder dan vorige week toen ging het nog om 11 regio’s waar het aantal besmettingen steeg.

Besmettingen per veiligheidsregio