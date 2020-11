Meer doden, onrust en twijfel in Turkije om tweede coronagolf

Tegenstanders van de regering stellen dat de officiële cijfers niet kloppen. "Afgelopen week zijn alleen al in Istanbul vijftig meer doden gevallen dan (door de regering) in heel Turkije werden gemeld", zei Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul en de grootste politieke tegenstander van president Erdogan, eerder deze maand.

"Niemand gelooft de officiële cijfers van de overheid nog. Het vertrouwen is op een dieptepunt geraakt", vertelt Koens. "Tijdens de eerste golf was er veel meer transparantie, Turkije kreeg zelfs internationaal lof over de aanpak tegen het coronavirus. Iedere dag zag je hoe groot het probleem was. Nu is dat onduidelijk. De apps die toen in het leven zijn geroepen werken niet. Het zorgt er voor dat er veel desinformatie rondgaat. En daar heeft niemand wat aan."

Roep om volledige lockdown

In een poging de uitbraak in te dammen, geldt sinds ruim een week een nieuw pakket aan regeringsmaatregelen. Zo is er een avondklok, volgen leerlingen weer thuisonderwijs en zijn voor het eerst de cafés en restaurants gesloten. "Dat drukt zwaar op de stad", vertelt Koens. "Je kunt in Istanbul in het beste geval alleen nog afhalen."