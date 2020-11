Urk is dé coronabrandhaard van Nederland, hoe zit het in jouw gemeente?

Van alle gemeenten waar het aantal besmettingen de afgelopen week steeg vonden veruit de meeste besmettingen plaats in Urk. In die gemeente zijn afgelopen week 1331 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Nog niet eerder werden in een gemeente in Nederland zoveel besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Na Urk volgen de gemeenten Bunschoten (576), Neder-Betuwe (505) en Altena (450).

In totaal steeg het aantal nieuwe besmettingen in 353 Nederlandse gemeenten. In deze gemeenten werd de afgelopen week minimaal één nieuwe besmetting vastgesteld.