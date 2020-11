Veganisten hebben meer kans op botbreuken, maar dat hóeft niet

BMI een uitleg

Volgens de onderzoekers is het BMI (body mass index) een mogelijke uitleg van de botbreuken. Veganisten en vegetariërs hebben doorgaans een lager BMI, zoals ook het geval was in deze studie. Een laag BMI kan zorgen voor meer botbreuken, omdat er minder bescherming is als er daadwerkelijk wordt gevallen.

Een beperking van het onderzoek is dat het vooral werd uitgevoerd onder witte Europese mensen, en de meerderheid van de participanten was vrouw. Ook was een beperking van het onderzoek dat niet duidelijk wat de oorzaak was van de breuken en was er geen data van precieze inname van voedingsstoffen. Die data kwam uit vragenlijsten.