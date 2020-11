Geen genade in Ethiopië, vele doden en vluchtelingen: 'Iedereen is bang'

In Tigray verblijven ook zo’n 100.000 vluchtelingen uit Eritrea, die onder meer naar Ethiopië trokken vanwege de strenge dienstplicht in hun geboorteland. Ook deze grote groep Eritreeërs raakt nu opnieuw op drift. Veel van hen vrezen terug te moeten keren naar Eritrea, waar ze grote risico's lopen.

3. Waarom zien we zo weinig beelden uit Ethiopië?

Het is moeilijk om te verifiëren wat er nu precies gebeurt in Tigray.

Al wekenlang zijn journalisten niet meer welkom in het gebied. De regering weigert de pers iedere toegang te verlenen. Daarnaast is er geen internet of telefoonverkeer mogelijk. De overheid heeft ook die signalen geblokkeerd.

"Iedereen die ik spreek is bang, ook omdat ze niets horen van het thuisfront. Het is heel schrijnend", vertelt Houttuin.

4. Waarom wordt er nu gevochten?

Het is een strijd om de macht in de regio, die volgt na een reeks incidenten. Premier Abiy beschuldigt het TPLF een basis van het leger te hebben aangevallen in de plaats Dansha. Daarna riep Abiy zijn leger op tot de aanval over te gaan.

Ook organiseerde het TPLF in september regionale verkiezingen, tot woede van de regering in de hoofdstad Addis Abeba. Die had de landelijke verkiezingen uitgesteld vanwege het coronavirus.