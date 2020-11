Mogelijk alle restaurants open vanaf half december

Rudy Bottenheft van Restaurant De Smidse in Hilversum zegt dat hij heel blij is als zijn zaak weer open kan in december. "De periode rond kerst is traditiegetrouw een van de drukste van het jaar."

Hoewel het restaurant op de feestdagen zelf niet open is, is er voorafgaand veel aanloop van winkelend publiek. Januari en februari zijn voor het restaurant doorgaans de slechtste maanden van het jaar: "Dus als we dan opengaan scheelt dat een slok op een borrel."