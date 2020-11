Landelijke daling, maar stijging in 100 gemeenten: check hoe het bij jou gaat

Risiconiveaus

Op de kaart is ook goed te zien dat het virus niet overal even sterk aanwezig is. De kleuren op de kaart zijn volgens de indeling in risiconiveau's van het kabinet. Zijn er minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners in een week, dan geldt het laagste risiconiveau 'waakzaam'.

Zijn er meer dan 250 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in een week, dan geldt het hoogste risiconiveau: 'zeer ernstig'. De risiconiveaus gelden in principe voor gehele veiligheidsregio's, maar we hebben ze in dit geval gebruikt om de situatie in gemeenten te schetsen.

Over het hele land zijn er afgelopen week 218 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Het kabinet wil terug naar het niveau 'waakzaam'. Dat geldt bij minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners.