Waar komt corona vandaan? De WHO start een onderzoek

Op basis van de data die tot nu toe is verzameld is kunnen nog maar weinig conclusies worden getrokken; het is niet zeker of het virus op de markt is ontstaan, of dat het een enkel een plek is geweest waar het virus zich snel heeft verspreid onder de mensen. Het zou ook een combinatie van die twee kunnen zijn, of misschien wel geen van beiden.

Vlees onderzoeken

Veel wetenschappers zijn het erover eens dat het coronavirus waarschijnlijk van dier op mens is overgegaan. Misschien via vleermuizen, of schubdieren. Maar ook in dit geval geldt dat er rekening wordt gehouden met allerlei scenario’s.