Hongarije en Polen blokkeren EU-begroting: 'We belanden in een crisis'

Andere diplomaten vinden 'crisis' een te groot woord. "Er is een probleem", ziet een goed ingevoerde diplomaat. Als een akkoord over de begroting uitblijft, dan treden tijdelijke mechanismen in werking.

Dan moet per maand een begroting worden vastgesteld. In dat geval wordt alleen de landbouwsteun uitbetaald, maar bijvoorbeeld de steun voor armere regio's valt dan weg. "Dan schieten Hongarije en Polen zich in eigen voet. Die landen komen in de problemen."

In de EU-landen kijken nu in eerste instantie naar de tijdelijke voorzitter, Duitsland, om een uitweg te bedenken. Dinsdag overleggen de ministers van Europese Zaken, donderdag is de beurt aan de regeringsleiders. Dan vergadert premier Rutte met zijn collega's in een EU-top via videoconferentie.