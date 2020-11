Morgen weer corona-persconferentie: 'Nog te vroeg voor duidelijkheid over kerst'

"Kerst is nog ver weg. Wat we natuurlijk willen doen: kijken of we iets meer kunnen, want het is een feest dat je samen viert", zegt minister De Jonge, "Maar ik denk niet dat we daar morgen al helderheid over kunnen geven. De cijfers zijn heel veel lager dan ze waren, maar nog heel veel hoger dan ze moeten zijn."

Aanscherping geschrapt

Zoals verwacht worden de extra aanscherpingen van twee weken geleden geschrapt. Dat betekent dat de groepsgrootte wordt weer uitgebreid. Daarnaast mogen musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, concertzalen en muziekpodia weer de deuren openen. Voor dergelijke locaties gelden nog wel de beperkingen die ook de afgelopen maanden al van kracht waren.

Veel meer versoepelingen worden nu niet voorzien, zo valt te horen.