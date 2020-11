Hyperventileren helpt om alcohol sneller uit bloed te krijgen

Goed om te weten: hyperventileren helpt waarschijnlijk niet tegen een kater. Volgens de onderzoekers werkt de methode vooral goed bij mensen die enorm onder invloed van alcohol zijn.

Extra onderzoek

De mensen die aan het onderzoek meewerkten, kregen twee keer een half glas wodka. De eerste keer deed het lichaam er twee tot drie uur tot voor de wodka verwerkt was. De tweede keer moesten de proefpersonen hyperventileren. Op die manier ging de afbraak drie keer sneller dan de eerste keer.

Fisher zegt er wel bij dat de groep proefpersonen erg klein was. Er is volgens hem dus nog extra onderzoek nodig. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports.