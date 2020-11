No Surrender-baas Henk Kuipers veroordeeld tot 10 jaar cel

Ongeloofwaardig

Dit vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Het strafproces bij de rechtbank loopt sinds 2018. Het onderzoek naar het reilen en zeilen van de motorclub startte al in 2014.

Kuipers zat niet meer in voorarrest en moet van de rechter gelijk terug naar de gevangenis. Bij het gerechtshof in Leeuwarden loopt een door No Surrender ingesteld hoger beroep tegen het verbod op de motorclub. Dit werd vorig jaar opgelegd door de rechtbank in Assen.