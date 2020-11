Heeft daling coronabesmettingen soms te maken met herfstvakantie?

Premier Mark Rutte kondigde op 13 oktober strengere coronamaatregelen aan. De nieuwe regels begonnen bijna gelijktijdig met de herfstvakantie in veel provincies. Of dat ook een rol heeft gespeeld in de daling van besmettingscijfers, is niet zo makkelijk te zeggen.

Herfstvakantie doorslaggevend?

"We weten het simpelweg niet. Je ziet een effect van een pakket aan maatregelen waardoor mensen minder zijn gaan reizen van plek naar plek", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Helaas kun je niet zomaar zeggen dat de herfstvakantie doorslaggevend was. Net als dat we niet precies kunnen uitzoeken welke specifieke maatregel het meest effect heeft in de strijd tegen corona."

We weten wel dat er in de herfstvakantie veel minder mensen op straat waren. Uit bijvoorbeeld Google-data blijkt dat er beduidend minder reisbewegingen plaatsvonden. Dat kan een deel van de daling hebben veroorzaakt, maar onduidelijk is in hoeverre.