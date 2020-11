Kamer wil opheldering over banden MH17-blogger en Russische geheime dienst

"Dit is zeker aanleiding om vragen te stellen", zegt CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. "Het is niet alleen de vraag of de blogger strafbare feiten heeft gepleegd door het staatsbelang te schaden, maar ook is het de vraag wat we gaan doen met de Russische MIVD die via bloggers macht wil uitoefenen in Nederland."

Ook wil D66 dat de Russische ambassadeur op het matje wordt geroepen.

Bonanza Media

De Nederlandse journalist en blogger Max van der Werff richtte eind 2018 samen met de Russische journalist Yana Yerlashova een mediabedrijf op: Bonanza Media, dat inmiddels overigens niet meer operationeel is door geldgebrek. Yerlashova werkte bij de Russische staatszender Russia Today (RT).

Via het Twitteraccount van Bonanza Media reageert ze vandaag op de aantijgingen. Ze noemt Bellingcat 'fictieschrijvers' en benadrukt 'in tegenstelling tot jullie' onafhankelijk te werk te gaan. Van der Werff schrijft op Twitter dat hij hoopt in het weekend te kunnen reageren 'op alle commotie en beschuldigingen'.