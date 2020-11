Bijna overal minder coronabesmettingen, dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Zeeland is de enige veiligheidsregio in Nederland waar het aantal besmettingen de afgelopen week gelijk bleef. In regio's die vorige week tot probleemregio’s werden bestempeld, is het aantal besmettingen gedaald, al zijn het er in verhouding nog steeds veel. Rotterdam-Rijnmond gaat aan kop met 389 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Maar ook in Twente (367), Zuid-Holland-Zuid (352) en Midden- en West-Brabant (324) zijn afgelopen week veel nieuwe besmettingen gemeld.

Meeste besmettingen in Urk

De gemeente met naar verhouding het hoogste aantal nieuwe besmettingen is Urk. In die gemeente zijn afgelopen week 590 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daarna volgen de gemeenten Hilvarenbeek (535), Wierden (532), Rucphen (494) en Almelo (471).

Net als vorige week vinden absoluut gezien de meeste besmettingen plaats in Rotterdam. Hier waren afgelopen week 2.798 nieuwe besmettingen. Na Rotterdam volgen Amsterdam (2.242), Den Haag (1.391) en Utrecht (904). In alle vier de steden nam het aantal besmettingen wel af. In Rotterdam werden er zelfs 1.371 minder besmettingen gemeld dan een week eerder.