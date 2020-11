Biden wint, maar de strijd om de macht in de VS gaat in alle hevigheid door

De Senaat in Washington telt 100 senatoren, twee per staat. De Republikeinen en de Democraten staan na de verkiezingen van deze week allebei op 48 zetels. Er zijn dus nog vier stoelen te verdelen. In Alaska en North-Carolina is er in beide staten nog één senaatszetel te verdelen, maar de stemmen liggen zo dicht bij elkaar dat er nog geen winnaar is aangewezen. De verwachting is dat deze twee zetels naar de Republikeinen gaan, die daarmee op 50 zouden komen.