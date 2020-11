Wat betekent president Joe Biden voor ons land en Europa?

De verhouding tussen de VS en de EU is blijvend veranderd. "In de Verenigde Staten verschuift de focus steeds meer richting Azië en steeds minder naar Europa. Dat is al een tijdje gaande en blijft ook onder Biden", zegt Koopmans.

'Wake-up call'

Sowieso zal Biden meer tijd kwijt zijn aan de binnenlandse problemen in de VS, verwacht Karabulut. "De verdeeldheid in de VS is enorm. Biden zal er zijn handen vol aan hebben. Nederland en de EU zullen een eigen buitenlandbeleid moeten formuleren."

De mening wordt breed gedeeld in de Kamer. "Trump was een wake-up call", vindt Sjoerdsma. "Wij moeten op eigen benen staan." Zoekt D66 het vooral in Europese samenwerking, de VVD wil meer geld voor veiligheid. "We moeten echt investeren in onze veiligheid", zegt Koopmans. "Want zonder de VS hebben we een probleem met onze veiligheid en economie, ongeacht wie de nieuwe president is."