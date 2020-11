Grote regionale verschillen in het aantal coronabesmettingen, dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Net als vorige week vinden absoluut gezien de meeste besmettingen plaats in de vier grootste steden van Nederland. Maar in plaats van Amsterdam is Rotterdam deze week de koploper met 4.165 nieuwe besmettingen. Hierna volgen Amsterdam (3.238), Den Haag (2.369) en Utrecht (1.514). In deze laatste drie steden nam het aantal besmettingen wel af ten opzichte van vorige week. In Amsterdam werden er zelfs 1.626 minder besmettingen gemeld dan een week eerder.

Verschillen in de veiligheidsrisico’s

De regionale verschillen zien we ook terug in de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland. De landelijke daling is namelijk niet in alle veiligheidsregio’s terug te zien. In 10 veiligheidsregio’s zien we een stijging ten opzichte van vorige week. De grootste toename vond plaats in de regio's Noord- en Oost-Gelderland (64 procent), Zeeland (39 procent) en Gelderland-Zuid (22 procent).

Maar er zijn ook veiligheidsregio’s waar het wel de goede kant op gaat. In 16 regio's was sprake van een afname van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week. Opvallend is de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, hier was sprake van de grootste daling (-33 procent). Maar ook in de regio's Hollands-Midden (-22 procent) en Haaglanden (-19 procent) nam het aantal besmettingen flink af.