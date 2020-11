Eindigt verkiezingsdag VS in een chaos? Duidelijke uitslag cruciaal

Eerste Kamerlid Karimi controleert verkiezingen VS

De Amerikaanse verkiezingen worden nauwgezet gevolgd door internationale waarnemers van de OVSE. Eerste Kamerlid Farah Karimi is namens Nederland aanwezig. "Ik ben in de staat Wisconsin. Daar gaan we bij verschillende stemlokalen kijken of de verkiezingen ordelijk verlopen. We zien er onder meer op toe of kiezers niet geïntimideerd worden, of ze voldoende toegang krijgen en of er geen gedoe is met identificeren."

Naast Karimi zijn nog zo'n 100 andere internationale waarnemers aanwezig. Hun missie is duidelijk: "We zijn er alleen om te observeren en grijpen niet in. We onderzoeken." De conclusies worden na de verkiezingen gedeeld met de VS en de rest van de wereld. "Het is altijd gevoelig maar ook heel belangrijk dat we kijken of de verkiezingen eerlijk verlopen, zoals we dat ook bij andere verkiezingen doen."

De huidige spanningen rondom het poststemmen zullen volgens Karimi zeker meegenomen worden, maar het Eerste Kamerlid zegt vooral te zullen afgaan op haar eigen waarnemingen.