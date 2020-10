Joe Biden aan kop in de peilingen, maar wat zegt dat?

1 op 10: dat is grofweg de kans dat Donald Trump nog eens vier jaar president zal zijn, meldt FiveThirtyEight. De gerenommeerde politieke website komt tot dit gewogen gemiddelde op basis van tientallen peilingen.

Geen gelopen race

Voor Trump is het ondanks zijn achterstand in de peilingen nog lang geen uitgemaakte zaak, zegt Erik Mouthaan: "Als jij 12 procent van de keren dat jij een staatslot koopt, de kans hebt om te winnen, is het goed mogelijk dat je die jackpot wint."

Dat is wat er volgens Mouthaan de vorige keer gebeurde. "Het was een kleine kans dat Trump won van Clinton, maar alles pakte goed voor hem uit en het lukte. Het is een kans, en dat kan nu opnieuw gebeuren. Het is niet dat de peilingen er dan schandalig naast zitten."