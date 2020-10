De dagelijkse coronacijfers: wat zeggen ze wel en wat niet?

Vertraging door drukte

Mede door de drukte zit er vertraging tussen wanneer de GGD een melding krijgt en wanneer het RIVM hierover publiceert. Volgens het RIVM wordt 86 procent van de meldingen van positief geteste personen bij de GGD binnen 58 uur doorgegeven aan het RIVM. Dat betekent dus ook dat het bij 1 op de 7 gevallen (14 procent) langer dan twee en een halve dag duurt.

Wanneer weten we of maatregelen werken?

Door alle vertragingen en technische storingen is het dus moeilijk om een trend te zien. En zo'n trend is juist belangrijk op het moment dat je wilt weten of maatregelen voldoende effect hebben. Realiseer je daarbij wel dat maatregelen niet een dag na afkondiging al effect hebben.

Om te weten wat het effect van maatregelen is, wil je namelijk weten hoeveel mensen er besmet zijn geraakt nadat een maatregel is afgekondigd. Let op: het gaat om besmet geraakt, dat is iets anders dan de datum waarop je een positieve uitslag krijgt. Een aantal dagen daarvoor had je al klachten en nog verder daarvoor ben je besmet geraakt.

Hoe lang zit er tussen besmetting en positieve test?