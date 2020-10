Van verpleeghuis tot de tandarts: racisme raakt zorgmedewerkers hard

Taboe

Het bespreekbaar maken van racisme wordt door veel van onze respondenten ervaren als een taboe. "Dit is een moeilijk, ongemakkelijk onderwerp waar weinig aandacht voor is, maar waar veel mensen last van hebben", zegt bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh van het Radboud UMC. Zij herkent de verhalen uit haar eigen onderzoeken.

"We weten ook uit internationaal onderzoek dat dit overal in de wereld in de zorg voorkomt. In Nederland zelf is daar nog heel weinig onderzoek naar gedaan, maar waarom zou het hier anders zijn dan in andere landen?", zegt Van den Muijsenbergh.