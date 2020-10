Kabinet heeft verschillende lockdown-scenario's, nog te vroeg voor besluit

Virus niet weg na volledige lockdown

Een volledige lockdown is vergelijkbaar met de strenge lockdowns dit voorjaar in Zuid-Europa. Voor een dergelijke lockdown moet in Nederland de noodtoestand worden afgekondigd. Na een volledige lockdown van zes weken is het virus niet weg, zo is de conclusie.

Ook in andere Europese landen komen – na een eerdere volledige lockdown – nu weer uit bij een pakket dat lijkt op de huidige coronamaatregelen zoals wij die nu hebben.

Onderwijs

De optie om onderwijs geheel of gedeeltelijk te sluiten, is ook bekeken. De sluiting van de scholen is vooral bedoeld om de bewegingen van ouders te beperken.

Wanneer het kabinet echt concrete maatregelen gaat afkondigen, zal altijd gekeken worden naar maatwerk, aldus ingewijden. In het onderwijs zijn bijvoorbeeld verschillende opties: bij middelbare scholen kan alleen de bovenbouw worden gesloten of er kan opnieuw gekozen worden voor beperkte lesroosters: de ene klas heeft in de ochtend les, de andere klas heeft 's middags les.