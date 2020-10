Zijn de symptomen van het coronavirus nu anders dan in de eerste golf?

Elke dag beantwoorden we een vraag over corona van ons publiek. Sander vraagt zich af of de symptomen van het coronavirus anders zijn in de tweede golf ten opzichte van de eerste golf. "Heeft dit met de griepperiode te maken?"

Niezen en koorts

Om deze vraag te beantwoorden pakken we eerst even de symptomen erbij, want wat zijn deze ook alweer? Volgens het RIVM lijken de klachten van het coronavirus in het begin vaak op een verkoudheid. Veel mensen krijgen een neusverkoudheid, loopneus, niezen of krijgen keelpijn. Daarbij komt vaak benauwdheid, verhoging of koorts en een plotseling verlies van reuk en/of smaak bij.