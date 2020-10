Lidl speelt in op vakantie koning: 'Grieks genieten in Nederland'

De supermarkt koos ervoor om de aangepaste advertentie alleen online en op sociale media te tonen en er is een radiospotje. In de gedrukte folder is een reguliere variant van de Griekse advertentie te zien. Op televisie was er al geen reclamespot over de Griekse week gepland.

"Ik zou het ook raar vinden als ze dit ook voor televisie hadden gebruikt", zegt Heins. "Op sociale media delen mensen over het algemeen dingen die ze leuk vinden. Dan komt je advertentie weer bij anderen terecht, die het waarschijnlijk ook leuk vinden. Op televisie toon je hem in een klap aan iedereen. Dat is echt anders."