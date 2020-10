Trump en Biden laatste keer tegenover elkaar: wordt het opnieuw chaos?

Biden weet dat en bereidt zich daar op voor, vertelt Mouthaan. "Hij wil laten zien dat hij niet over zich heen laat lopen. 'Will you just shut up, man', zei Biden de vorige keer op een gegeven moment fel. Ook richtte Biden zich meer rechtstreeks tot de kiezer, door direct in de camera in te kijken als hij antwoord gaf. Ik denk dat Biden dat vanavond opnieuw wil proberen. Uit peilingen na het eerste debat bleek hij meer kiezers dan Trump aan te spreken."

Weinig zwevende kiezers

Toch is het vorige debat niet heel bepalend geweest. "Dat heeft kiezers amper op andere gedachten gebracht. Er zullen nu eenmaal weinig kiezers overstappen van Biden naar Trump of andersom", zegt Mouthaan. "Voor verreweg de meeste kiezers staat de keuze al tijden vast: nog maar zo'n zes procent van alle Amerikanen blijkt nog zwevend te zijn."