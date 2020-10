Kindermoordenaar Dutroux geeft hoop op vervroegde vrijlating op

Volgens advocaat Bruno Dayez is het rapport een 'mokerslag'. Dat zegt hij tegen de Franstalige tv-zender RTBF. In het rapport wordt beschreven dat Dutroux een asociale persoonlijkheid heeft, zonder empathie. Ook vertoont hij narcistische en perverse trekken en is hij seksueel sadistisch. Het rapport stelt dat geen enkele verbetering merkbaar is bij Dutroux. " Er is geen uitweg, geen alternatief."