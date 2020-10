Dit is het brein achter de meest succesvolle anti-Trump spotjes

De spotjes worden niet alleen uitgezonden in de belangrijkste staten, maar ook direct in de huiskamer van het Witte Huis. De club koop zendtijd in Washington DC, wat raar is, want iedereen is daar toch al tegen Trump, dus je hoeft daar geen kiezers te overtuigen. Nee, The Lincoln Project heeft maar een kijker op het oog, de president. "We weten dat Trump krankzinnig veel tv kijkt. Met een steak op zijn bord en een afstandsbediening in de hand, zapt hij van zender naar zender", vertelt Wilson. "Daar maken we gebruik van. We kopen reclametijd in voor de programma's die hij altijd kijkt, zoals op Fox News."

'Ze lachen je uit'

Wat ziet de president dan zoal? Veelzeggend is onderstaand spotje, waarin Trump direct wordt aangesproken. "Waarom denk je dat je verliest Donald? Omdat de mensen om je heen niet loyaal zijn. Achter je rug om fluistert zelfs je familie over je. Ze lachen je uit", zegt de voice-over.