RVD: prinsessen Amalia en Alexia bleven langer in Griekenland

Vrijdag ontstond een storm aan kritiek toen bekend werd dat de koning met zijn gezin op vakantie ging naar Griekenland, juist nu Nederlanders de oproep krijgen om thuis te blijven. De familie besloot de vakantie af te breken. "We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", liet het koningspaar eerder weten.

Toch deed de familie niets dat niet mocht. Het vakantiehuis van de koning ligt in 'geel gebied', wat betekent dat je er op vakantie mag gaan. Maar de vakantie schoot bij veel Nederlanders in het verkeerde keelgat.

'Zeer waarschijnlijk' dat Rutte het wist

Premier Rutte is ministerieel verantwoordelijk voor het doen en laten van de koning, zegt politiek verslaggever Floor Bremer. "Wie wat wanneer wist, valt onder de vertrouwelijkheid van de gesprekken van de premier met de koning. Maar het is zeer waarschijnlijk dat hij wist dat twee prinsessen in Griekenland waren achtergebleven. Afgelopen zondag, toen journalisten hem vroegen naar de affaire, maakte hij daar geen melding van. En nu ligt dat dus ook weer op zijn bord."