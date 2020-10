OM eist celstraf en tbs voor bedreiger prinses Amalia

Op 14 januari 2020 ontvingen de politie en het OM via de veiligheidsfunctionaris van het Koninklijk Huis de melding dat prinses Amalia bedreigingen had ontvangen. Uit toen ingesteld onderzoek door de recherche bleek dit ook. Later deed een vriend van Amalia aangifte bij de politie.

'Ik spaar voor een pistool'

In de berichten bedreigde Wouter G. haar volgens het OM, bijvoorbeeld door te zeggen dat hij haar op Koningsdag op ging zoeken. Ook een goede vriend van Amalia ontving dreigementen. Wouter G. zou geschreven hebben dat hij een 'slachtoffertje wilde gaan maken.' Ook zei hij volgens het OM 'ja meisje, er is geen ontkomen aan' en 'ik ben aan het sparen voor een pistool'. De voormalig militair zei ook dat ‘als het tegenzit' hij de 'engerd' wordt waar hij voor is opgeleid.

Het Openbaar Ministerie sprak op de zitting over een 'bijzonder angstaanjagend' tafereel, waarvan prinses Amalia en een vriend van haar het slachtoffer werden.