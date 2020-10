Bijna overal nieuwe coronabesmettingen, dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Meeste gevallen in Tubbergen

De gemeente met naar verhouding het hoogste aantal nieuwe besmettingen is het Twentse Tubbergen. In een week tijd werden daar 151 positieve tests gemeld. Dat staat gelijk aan ruim 700 gevallen per 100.000 inwoners.

In totaal steeg het aantal nieuwe besmettingen in 296 Nederlandse gemeenten. In 35 gemeenten was zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Minder besmettingen in 52 gemeenten

Over ruim vijftig gemeenten is er beter nieuws te melden deze week. Het aantal nieuwe besmettingen nam er namelijk af. Het gaat om onder meer Leeuwarden en Hoeksche Waard. Gezien de voorzichtige trend van minder besmettingen de laatste dagen zullen er volgende week zeer waarschijnlijk meer gemeenten met een daling van het aantal nieuwe besmettingen zijn.

Waar Schiermonnikoog deze week te maken kreeg met de eerste besmetting, zorgde het kleine Gelderse Rozendaal voor een lichtpuntje. Daar zijn in tegenstelling tot een week eerder geen nieuwe gevallen gemeld.