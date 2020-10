De winterjas mag even terug in de kast: woensdag 20 graden

In de nacht van zondag op maandag zakte de temperatuur voor het eerst dit najaar onder het vriespunt. In Twente vroor het aan de grond zelfs 3,2 graden celcius, maar daar komt nu verandering in.

"Vanaf morgen krijgen we de wind uit het zuiden van Europa", zegt meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar. "Die wind is veel warmer dan de wind die we nu uit het noordoosten hebben. We krijgen heel zachte temperaturen."