Flink druk in veel bossen en parken: 'De parkeerplaats is overvol'

Het is lekker druk, volgens Bart Smit, boswachter op de Veluwe. "Ga vooral het bos in en ga genieten, maar houd afstand", zegt hij tegen RTL Nieuws. Smit merkt wel dat er meer gehandhaafd moet worden. "Af en toe met een knipoog, soms met een proces-verbaal."

'Zet je auto niet in de berm'

De boswachter zegt dat er geen gebieden zijn afgesloten, maar hoopt wel dat mensen verantwoordelijk met de situatie omgaan. "De parkeerplaats is overvol. Zet je auto niet in de berm", zegt hij. Ook roept Smit mensen op onderling afstand te houden. "Maar als het een grote familie is met veel kinderen, dan gaan we er niks van zeggen."